Київське "Динамо" не зуміло обіграти "Верес" у матчі УПЛ (відео)

У Києві на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського завершився матч 10-го туру чемпіонату України з футболу, в якому столичне "Динамо" приймало рівненський "Верес" і не зуміло здолати суперника, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 0:0.

Кияни мали певну ігрову та територіальну перевагу. Численні атаки команди завершували ударами Циганков і Морозюк, а найбільш реальні шанси кілька разів не використовував Дем`єрсі Мбокані.

Зі свого боку, "Верес" провів небезпечну атаку на 60-й хвилині, де киян по черзі врятував від немимуемого голу воротар Коваль і захисники, які вибили м'яч практично з лінії воріт.

Таким чином, на рахунку киян тепер 23 очки і "Динамо" відстає від донецького "Шахтаря" на 2 бали (25). У "Вереса" - 15 балів і команда, як і раніше, посідає 4-е місце в турнірній таблиці.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні "Шахтар" обіграв на виїзді у Кропивницькому "Зірку" з рахунком 2:4.