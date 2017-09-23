"Шахтар" обіграв "Зірку" у результативному гостьовому матчі

У Кропивницькому завершився стартовий матч 10-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, де "Зірка" програла лідеру турнірної таблиці донецькому "Шахтарю", повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 2:4.

Гості активно розпочали матч і вже на 13-й хвилині відкрили рахунок. Тайсон справа увірвався в штрафну, зробив простріл на дальню штангу і Факундо Феррейра відправив м'яч у ворота. Втім, на 38-й хвилині господарі поля зуміли зрівняти результат. Чичиков зі штрафного з лівого флангу навісив на дальню штангу і Мохамед Ель Амдауї, високо вистрибнувши, головою відправив м'яч у ворота.

Вирішальною в цьому матчі стала кінцівка першого тайму. Протягом двох останніх хвилин гірники двічі забивали голи. На 44-й хвилині після поперечної передачі від Тайсона його партнер по команді Ромеро Марлос підробив м'яч і з-під захисника пробив точно в дальній кут. А на 45-ій хвилині Бутко навісив з правого флангу точно на неприкритого захисниками Факундо Феррейру, який відправив м'яч під поперечину й зробив дубль - 1:3.

Після перерви господарі намагалися відродити інтригу, і на 76-й хвилині Полегенько з правого флангу навісив на лінію воротарського майданчика і Гліб Рассадкін точно пробив головою у протихід П'ятову - 2:3. Але домогтися більшого у цьому матчі господарям поля так і не вдалося.

А вже в доданий арбітром час, на 90+4 хвилині, четвертий гол "Шахтаря" забив Віктор Коваленко.

Таким чином, гірники здобули восьму перемогу в 10 матчах чемпіонату (1 нічия, 1 поразка) і з 25 очками продовжують лідирувати в турнірній таблиці УПЛ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері відбудеться матч "Динамо" - "Верес", за підсумками якого кияни можуть наздогнати донеччан у турнірній таблиці.