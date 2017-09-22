Свідомо чи спеціально я ніколи не приймав ніяких заборонених препаратів - заява Срни

Капітан «Шахтаря» Даріо Срна звернувся до вболівальників і футбольної громадськості за допомогою офіційного заяви, опублікованої на сайті ФК "Шахтар".

"18 вересня 2017 року я був повідомлений Національним антидопінговим центром України (НАДЦУ) про те, що проба, яку я здав у позазмагальний період, 22 березня 2017 року, містила заборонений препарат. Насамперед, вважаю важливим заявити, що свідомо або спеціально я ніколи не приймав ніяких заборонених препаратів, а також ніколи не намагався нечесним шляхом отримати перевагу у змаганнях", - відзначив на початку капітан гірників.

"Зараз я займаюся збором і аналізом інформації щодо можливого джерела появи препарату і повністю співпрацюю з даного питання з НАДЦУ. З метою концентрації на мій захист та необхідності прибрати надмірну увагу до команди я прийняв рішення припинити свої виступи до того моменту, поки юридичні процедури не будуть завершені. Я збираюся повністю сфокусуватися на захисті мого імені і репутації. В ході всієї кар'єри я раз за разом робив зусилля, щоб проявити себе, доводячи своє право на успіх. Сьогодні ще один приклад, коли я доведу, що все, чого я досяг у житті і в моїй професійній кар'єрі, зроблено виключно завдяки важкій праці, цілеспрямованості, дисципліни і, підкреслю, – зроблено це чесно. І це принципи і цінності, яким навчив мене мій батько, і я так само виховую сьогодні своїх дітей. З причини конфіденційності юридичного розгляду я не буду більше давати які-небудь коментарі на цій стадії", - зазначив Срна.

"Хочу подякувати насамперед своїй сім'ї, клубу і нашим відданим уболівальникам за їх постійну підтримку і сподіваюся повернутися на поле якнайшвидше. Це не кінець моєї кар'єри, я вам обіцяю!", - підсумував лідер "Шахтаря".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні також з офіційною заявою з приводу допінг-скандалу навколо Даріо Срни виступив ФК "Шахтар", який повідомив громадськість про те, що гравець тимчасово припиняє виступи за команду.

Раніше стало відомо, що Срна не поїхав на гостьовий матч 10-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги "Зірка" - "Шахтар" у Кропивницький.