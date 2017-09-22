Срна припинив виступи за команду - офіційна заява ФК "Шахтар"

Футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк) опублікував офіційний коментар щодо ситуації з капітаном команди Даріо Срною, розміщений на офіційному сайті клубу.

"ФК «Шахтар» поінформований, що в допінг-пробі Даріо Срни, взятої у позазмагальний період, а саме 22 березня 2017 року, був знайдений заборонений препарат", - йдеться в заяві.

"На сьогоднішній день не існує якої-небудь заборони футболісту брати участь у змаганнях. Однак після консультацій з клубом з метою концентрації на своєму захисті Даріо Срна прийняв рішення припинити виступи за команду. Клуб поважає і підтримує рішення Даріо і впевнений, що гравець доведе свою невинність", - пудкреслюється в заяві.

"Разом з тим ФК «Шахтар» (Донецьк) вважає неприйнятним застосування допінгу в спорті і підтверджує свою прихильність ідеї боротьби з допінгом", - підкреслили в клубі.

Подальші коментарі по даній справі надаватися не будуть з причини конфіденційності юридичного розгляду, уточнили в ФК "Шахтар".

Як повідомляв УНІАН, Срна не візьме участь у майбутній в суботу грі 10-го туру УПЛ проти "Зірки", у Кропивницькому.