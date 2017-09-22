Шевченко викликав 23 футболіста на матчі проти Косово та Хорватії

Головний тренер національної команди України Андрій Шевченко оголосив список із 23 гравців, викликаних для підготовки та участі у відбірних матчах чемпіонату світу–2018 проти збірних Косова (6 жовтня у Шкодері, Албанія) та Хорватії (9 жовтня у Києві), повідомляє Федерація футболу України.

До семи гравців з іноземних чемпіонатів, яких «коуч» викликав раніше, додалися футболісти, котрі виступають у Прем’єр-Лізі України. Також наставник «синьо-жовтих» назвав імена трьох футболістів, які є кандидатами до головної команди і можуть отримати виклик до початку збору.

Склад збірної України:

Воротарі: Андрій Пятов («Шахтар» Донецьк), Максим Коваль («Динамо» Київ), Андрій Лунін («Зоря» Луганськ).

Захисники: Ярослав Ракицький, Богдан Бутко, Іван Ордець (усі − «Шахтар»), Євген Хачериді («Динамо»), Едуард Соболь («Славія», Чехія), Микола Матвієнко («Ворскла», Полтава), Олександр Кучер («Кайсеріспор», Туреччина).

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Денис Гармаш, Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Володимир Шепелєв (усі − «Динамо»), Тарас Степаненко, Віктор Коваленко (обидва - «Шахтар»), Андрій Ярмоленко («Боруссія» Дортмунд, Німеччина), Руслан Ротань («Славія», Чехія), Євген Коноплянка («Шальке», Німеччина), Руслан Малиновський («Генк», Бельгія), Олександр Зінченко («Манчестер Ситі», Англія).

Нападник: Артем Кравець («Динамо»)

Тренерський штаб залишає за собою можливість запрошення інших гравців. Визначальними для вибору традиційно є ігрові кондиції футболістів. До числа кандидатів, які можуть отримати виклик після туру чемпіонату України, цього разу увійшли наступні виконавці:

Микола Морозюк, Артем Бєсєдін, (обидва - «Динамо»), Ігор Пердута («Ворскла»).

Як повідомляв УНІАН, матчі з Косово та Хорватією стануть заключними для збірної України у груповому турнірі відбору ЧС-2018. Дві перемоги у цих зустрічах гарантують команді 2-е місце в турнірній таблиці й продовження боротьби за путівку на ЧС-2018 у плей-офф.