Срна пропустить другий матч поспіль "Шахтаря" в УПЛ на тлі допінг-скандалу

Капітан донецького "Шахтаря" Даріо Срна не візьме участь у матчі 10-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги проти "Зірки" з Кропивницкго, повідомляє Команда №1.

Хорватський легіонер не полетить в Кропивницький разом з Фредом, який відбуває дискваліфікацію.

Матч 10-го туру УПЛ "Зірка" - "Шахтар" відбудеться 23 вересня.

Як повідомляв УНІАН, раніше, Срна за чутками був спійманий на допінгу навесні цього року після одного з матчів чемпіонату або Кубка України.

Навесні Срна чотири або п'ять разів проходив допінг-контроль, і тільки один з цих тестів дав позитивний результат. При цьому всі вони припали на той період, коли "Шахтар" не проводив єврокубкові поєдинки - "гірники" вибули з Ліги Європи ще 23 лютого.

Ймовірність того, що Срна міг здати позитивний допінг-тест після матчу Ліги чемпіонів з "Наполі" (13 вересня), виключена, оскільки результати тесту не можна отримати в настільки швидкі терміни.