Севідов залишив посаду головного тренера ФК "Маріуполь", новий наставник Бабич - ЗМІ

Олександр Севідов і весь тренерський штаб «Маріуполя» пішов у відставку, повідомляє FootballHub з посиланням на свої джерела..

Команду очолить екс-тренер «Чорноморця» Олександр Бабич.

У ФК "Маріуполь" цю новину поки не підтверджують.

Нагадаємо, Севідов прийняв «Маріуполь» у червні 2016 року і вивів команду у вищий дивізіон. Цікаво, що після 9 турів УПЛ приазовці йдуть в лідируючій групі команд. Видимих причин для відставки спеціаліста і всього його штабу не було.