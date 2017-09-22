Севідов залишив посаду головного тренера ФК "Маріуполь", новий наставник Бабич - ЗМІ

13:54, 22 вересня 2017
Футбол
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У приазовському ФК цю інформацію поки не підтверджують.

Севідов покинув

Олександр Севідов і весь тренерський штаб «Маріуполя» пішов у відставку, повідомляє FootballHub з посиланням на свої джерела..

Команду очолить екс-тренер «Чорноморця» Олександр Бабич.

У ФК "Маріуполь" цю новину поки не підтверджують.

Нагадаємо, Севідов прийняв «Маріуполь» у червні 2016 року і вивів команду у вищий дивізіон. Цікаво, що після 9 турів УПЛ приазовці йдуть в лідируючій групі команд. Видимих причин для відставки спеціаліста і всього його штабу не було.

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Теги: #Севідов Маріуполь відставка#новий тренер Маріуполь УПЛ