Сьогодні стартує продаж квитків на матч відбору ЧС-2018 Україна - Хорватія - від 70 до 900 гривень

Стали відомі ціни на квитки на матч Україна - Хорватія, який відбудеться в понеділок, 9 жовтня, в рамках відбору на ЧС-2018, повідомляє SportArena.

Квитки на матч представлені в двох категоріях — Public і Business. Мінімальна ціна тиккетів становить 70 гривень, максимальна — 900.

Читайте такожШевченко викликав семеро легіонерів на матчі з Косово і ХорватієюВ категорії PUBLIC - 70, 90, 100, 200, 250, 300, 400, 450, 500 гривень, а в категорії BUSINESS: 500, 700, 800, 900 гривень.

Придбати квитки, починаючи з сьогоднішнього дня, можна онлайн та у касах НСК "Олімпійський".

Нагадаємо, тіккети на поєдинок Україна — Хорватія будуть іменними. Для їх придбання покупцеві потрібно буде надати свої ПІБ, серію і номер паспорта, ІПН, а також номер мобільного телефону.

Як повідомляв УНІАН, на даний момент збірна Хорватії є лідером групи I. Після 8 матчів в активі "картатих" 16 очок. На рахунку збірної України 14 балів і 4-е місце.

Перемоги в двох останніх матчах турніру - над аутсайдером групи збірної Косово, в активі якої 1 бал (6 жовтня) і Хорватією дозволять українцям зайняти, щонайменше, 2-е місце в групі і забезпечити собі участь у плей-офф раунді кваліфікації ЧС-2018.