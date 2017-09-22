Збірна України обіграла Росію у півфіналі чемпіонаті світу з паралімпійського футболу 7Х7 (відео)

В Аргентині у ніч на п'ятницю пройшов півфінальний матч чемпіонату світу з паралімпійського футболу (спортсмени з ДЦП, 7х7), де збірна України виграла у принципового суперника - збірної Росії й вийшла у фінал, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 2:2 (4:2 по пенальті).

Українці обігравали росіян після першого тайму (2:0), але не зуміли втримати перевагу у другій половині гри - 2:2. Не змінився рахунок матчу в додатковий час.

А в серії пенальті проявив себе воротар Костянтин Семашко, відбивши два удари суперника - 4:2.

У фіналі збірна України зіграє з командою Ірану, яка у своєму півфіналі обіграла збірну Англії з рахунком 3:1.

Вирішальний матч відбудеться 23 серпня.