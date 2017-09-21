Керівництво НТУУ КПІ підтвердило журналістам, що віце-президент ФФУ Костюченко не навчався в закладі й не отримував диплом

18:54, 21 вересня 2017
Футбол
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Надано ще один доказ того, що у футбольного чиновника фальшивий документ.

Вадим Костюченко / sport.ua

Віце-президент Федерації футболу України Вадим Костюченко ніколи не навчався в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут" й не отримував диплом, повідомила ТСН керуюча справами НТУУ КПІ Яна Цимбаленко.

"Костюченко Вадим Костянтинович за списками студентів, які закінчили навчання в 1997 році не значиться, Проведеною перевіркою за книгою "видачі дипломів" за 1997 рік диплом університетом - не видавався" - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на минулому тижні сплахнув скандал щодо отримання віце-президентом ФФУ фальшивого диплому, на якому побудована його кар`єра. Згідно з даними, якими володіють журналісти, у 2014 році проти Костюченка прокуратура відкрила справу у зв'язку з нібито фальшивим дипломом Київського політехнічного інституту. За документами, які надали в КПІ, Вадим Костюченко не отримував диплом цього вузу.

Інші матеріали доводять, що Костюченко використовував цей диплом для отримання ступеня магістра у ще двох вузах – Київському національному університеті (Інститут міжнародних відносин) та Національній академії державного управління при президентові України. Завдяки цьому Костюченко отримав III ранг державного службовця.

Потім, за часів Віктора Януковича, він став чиновником і працював у трьох державних структурах.

Крім того, раніше Костюченко двічі працював у «Динамо» – заступником керівника служби корпоративних програм та зв'язків з громадськістю (1999-2003 роки) і віце-президентом (2005-2010 роки). Костюченко запам'ятався в київському клубі протистоянням з уболівальниками ультрас.

В 2014 році Костюченко фігурував у ЗМІ як один з організаторів тітушек під час Майдану. Тим не менше, відразу після "Революції Гідності" він зумів вчасно прийняти правильну сторону. Його призначили на посаду керівника Приймальні громадян до Адміністрації Президента України.

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Теги: #Костюченко диплом#Костюченко ФФУ