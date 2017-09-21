Футболіст "Олімпіка" вдруге поспіль став найкращим молодим гравцем місяця (U-19) в Україні

Найкращим футболістом України у категорії U-19 у серпні 2017 року визнаний нападаючий донецького "Олімпіка" Станіслав Біленький, причому другий раз поспіль, повідомляє Золотий талант України.

До цього він переміг у липневому голосуванні проекту Золотий Талант. Воротар луганської "Зорі" Андрій Лунін, який виграв три весняних опитування, знову виявився другим. Причому відставання від лідера виявилося більше, ніж відрив від третього в рейтингу — півзахисника "Чорноморця" Миколи Мусолітіна.

Читайте такожФутболіст полтавської "Ворскли" вперше визнаний кращим гравцем України у віковій категорії U-21 Мабуть, це справедливо. Так, Лунін — кандидат в національну команду України, а Біленький у вересні дебютував у молодіжній збірній. Так, Лунін почав грати з Зорею в Лізі Європи в груповому турнірі, а Біленький і Олімпік вибули на першому ж для себе етапі кваліфікації ЛЄ. Все це так, але в особистій зустрічі 6 серпня Олімпік "обіграв" Зорю в чемпіонаті України, а Біленький забив гол у ворота Луніна.