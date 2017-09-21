Генеральний директор "Шахтаря" Палкін: Після матчу з "Наполі" всі аплодували, багато хто плакав

Генеральний директор ФК «Шахтар» Сергій Палкін розповів про реакцію харківських уболівальників на перемогу «гірників» над «Наполі» в Лізі чемпіонів УЄФА, повідомляє Footballua.tv.

- Після того, як матч завершився, всі аплодували команді. Я зауважив, як багато хто просто плакали. Що найцікавіше, ви не знаєте, хто це – колишній вболівальник «Металіста» або наш уболівальник. Але факт той, що цей футбол, ця гра об'єднала всіх – і вболівальників «Металіста», і вболівальників «Шахтаря». Всі були як одна сім'я.

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Всі йшли зі стадіону з небувалим настроєм. Це важливо. Незалежно від того, за який клуб ти вболівав раніше, що ти робив раніше... Ця гра нас всіх об'єднала, надихнула і, я думаю, підштовхнула на те, щоб на наступні матчі людей приходило більше і більше на стадіон.

Як повідомляв УНІАН, донецький "Шахтар" виграв матч 1-го туру Ліги чемпіонів у італійського "Наполі" з Неаполя з рахунком 2:1.