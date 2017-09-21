Матч Ліги Європи "Партизан" - "Динамо" пройде без глядачів

У зв'язку з рішенням Контрольного, етичного і дисциплінарного органу УЄФА, яке підтримав Апеляційний орган УЄФА, сербський ФК «Партизан» (Бєлград) зобов'язаний зіграти свої наступні два домашні матчі УЄФА за закритими дверима, повідомляє ФК "Динамо" (Київ).

Приводом для такого рішення стали інциденти, що мали місце під час матчів другого відбіркового раунду Ліги чемпіонів УЄФА між ФК «Партизан» і ФК «Будучност» (Подгориця, Чорногорія) і третього відбіркового раунду Ліги чемпіонів УЄФА між ФК «Партизан» і ФК «Олімпіакос» (Пірей Греція).

Відповідно, матч ФК «Партизан» - ФК «Динамо» Київ, який повинен відбутися в рамках 2-го туру Ліги Європи 28 вересня 2017 року, пройде без глядачів.

"Ми шкодуємо, що вболівальники ФК «Динамо» не зможуть підтримати команду під час виїзного матчу в Сербії", - йдеться у повідомленні на сайт київського клубу.

Як повідомляв УНІАН, "Динамо" в першому турі групового етапу ЛЄ обіграло албанскьий "Скендербеу" з рахунком 3:1, в той час як "Партизан" і швейцарський "Янг Бойз" зіграли внічию - 1:1.