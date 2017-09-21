У справі позитивної допінг-проби Срни з'явилися нові подробиці

Капітан "Шахтаря" Даріо Срна, найвірогідніше, здав позитивний тест на допінг навесні цього року після одного з матчів чемпіонату або Кубка України.

Як повідомляє хорватське видання Sportske Novosti, навесні Срна чотири або п'ять разів проходив допінг-контроль, і тільки один з цих тестів дав позитивний результат. При цьому всі вони припали на той період, коли "Шахтар" не проводив єврокубкові поєдинки - "гірники" вибули з Ліги Європи ще 23 лютого.

Ймовірність того, що Срна міг здати позитивний допінг-тест після матчу Ліги чемпіонів з "Наполі" (13 вересня), виключена, оскільки результати тесту не можна отримати в настільки швидкі терміни.

Нагадаємо, після матчу між "Шахтарем" і "Наполі" в Лізі чемпіонів видання "Спортивка" поширило інформацію про те, що Даріо Срна провалив допінг-тест. Після цього хорват не відправився з командою на матч УПЛ проти "Чорноморця". Сам гравець та ФК "Шахтар" не коментували ці чутки. Головний тренер "гірників" Паулу Фонсека запевнив, що відсутність Даріо обумовлена звичайною ротацією складу.