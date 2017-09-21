У справі позитивної допінг-проби Срни з'явилися нові подробиці
Як повідомляють хорватські ЗМІ, капітан "Шахтаря" міг провалити тест на допінг навесні цього року.
Капітан "Шахтаря" Даріо Срна, найвірогідніше, здав позитивний тест на допінг навесні цього року після одного з матчів чемпіонату або Кубка України.
Як повідомляє хорватське видання Sportske Novosti, навесні Срна чотири або п'ять разів проходив допінг-контроль, і тільки один з цих тестів дав позитивний результат. При цьому всі вони припали на той період, коли "Шахтар" не проводив єврокубкові поєдинки - "гірники" вибули з Ліги Європи ще 23 лютого.
Ймовірність того, що Срна міг здати позитивний допінг-тест після матчу Ліги чемпіонів з "Наполі" (13 вересня), виключена, оскільки результати тесту не можна отримати в настільки швидкі терміни.
Нагадаємо, після матчу між "Шахтарем" і "Наполі" в Лізі чемпіонів видання "Спортивка" поширило інформацію про те, що Даріо Срна провалив допінг-тест. Після цього хорват не відправився з командою на матч УПЛ проти "Чорноморця". Сам гравець та ФК "Шахтар" не коментували ці чутки. Головний тренер "гірників" Паулу Фонсека запевнив, що відсутність Даріо обумовлена звичайною ротацією складу.