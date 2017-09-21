Гравець "Карпат" і збірної України Федецький про бійку з фанатами: "Зі мною все нормально

Захисник збірної України та львівських "Карпат" Артем Федецький, якого вдарив по обличчю один з фанатів клубу, заявив, що футболісти залагодять всі проблеми з ультрас, повідомляє Сьогодні.

Коментуючи інцидент, досвідчений гравець зазначив, що "біло-зелені" обов'язково впораються з кризою.

Читайте такожПоліція завела дві кримінальних справи після матчу "Прикарпаття" - "Карпати""Зі мною все нормально, зі здоров'ям, слава богу, ніяких проблем немає. Спасибі за турботу. Те, що сталося вчора, все вже в інтернеті – багато всього написано, показано... Мені додати нічого, і коментувати нічого не хочеться. Скажу одне: ми зі своїми вболівальниками самі розберемося. Все у нас буде нормально, і результати ми виправимо", – зазначив Федецький.

Як повідомляв УНІАН, напередодні через заворушення за участю фанатів "Карпат" арбітр перервав матч Кубка України "Прикарпаття" - "Карпати". Гра була зупинена на 65-й хвилині,але через деякий час продовжена.

Вже після гри автобус з футболістами команди був зупинений і між гравцями і розлюченими фанатами клубу стався конфлікт.