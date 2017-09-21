Ярмоленко потрапив у збірну Бундесліги за версією Кісkеr

Українець - один із двох гравців "Боруссії", хто увійшов у символічну команду за підсумками туру.

Авторитетне німецьке видання Kicker назвало символічну збірну 5-го туру Бундесліги. В команду туру вперше потрапив український півзахисник «Боруссії» Андрій Ярмоленко. Окрім Ярмоленка, «Боруссію» також представляє півзахисник Крістіан Пулішич. Нагадаємо, в матчі 5-го туру Бундесліги «Боруссія» розгромила «Гамбург» - 3:0, а Ярмоленко взяв участь у двох забитих м'ячах своєї команди. Українець також був визнаний кращим гравцем матчу.

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