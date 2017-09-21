Головний тренер "Шахтаря" запросив Ахметова підтримати команду на стадіоні

Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека запросив президента «гірників» Ріната Ахметова підтримувати команду на стадіоні.

«Дуже пощастило, що наш президент так любить футбол. Кожен день він хвилюється, дзвонить, питає про команду. А коли трапляються зустрічі, вони тривають годинами. Ми можемо говорити про футбол нескінченно. Президент, я знову запрошую вас на стадіон підтримати нашу команду. Ми будемо чекати на вас. Якщо ви будете з нами, це принесе нам неймовірну радість!», — заявив Фонсека , якого цитує телеканал "Футбол".

Зазначимо, що сьогодні Рінату Ахметову виповнюється 51 рік.