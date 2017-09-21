Поліція завела дві кримінальних справи після матчу "Прикарпаття" - "Карпати"

За фактами порушень під час матчу 1/16 фіналу Кубка України "Прикарпаття" - "Карпати" (2:1) було розпочато два кримінальних виробництва.

Про це повідомляється на сторінці у Facebook Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

Дії зловмисників кваліфіковані за статтями Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за хуліганство та опір правоохоронним органам.

Нагадаємо, що вболівальники "Карпат" ледь не зірвали матч, почавши після другого голу господарів запалювати димові шашки в гостьовому секторі, а найзавзятіші навіть намагалися прорватися на поле.

Порушення правопорядку продовжилися і після фінального свистка. Фанати "Карпат" застосовували піротехніку, також вибігли на поле і кидали каміння в поліцейських, намагаючись продавити оточення.

У результаті протиправних дій трьом працівникам поліції були заподіяні тілесні ушкодження, інших звернень від постраждалих в поліцію не надходило.

Кримінальні справи порушені за статтями 296 ч. 3 (хуліганство) і 345 ч. 2 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).