У Харкові можуть закрити аеропорт, через що "Шахтар" змінить прописку
Європейське агентство авіаційної безпеки рекомендує обмежити польоти на сході України.
Донецький «Шахтар» може знову змінити домашній стадіон. Причина – можливе закриття харківського аеропорту. Про це повідомляє sport.ua.
Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) направило у Державну авіаційну службу України проект, в якому вводяться обмеження на авіаційний рух у східній частині України. У проекті називаються небезпечними польоти в межах Дніпропетровського району, до складу якого входять аеропорти «Харків», «Дніпропетровськ» та «Запоріжжя».
Харківська міськрада вже звернулася до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з проханням не приймати документ від EASA, інакше цілий регіон залишиться без авіасполучення.
Закриття аеропортів вплине і на футбол. Як відомо, донецький «Шахтар» проводить свої матчі, в тому числі і Лігу чемпіонів, в Харкові. За нормами УЄФА стадіон «Металіст» просто не буде допущений до проведення єврокубкових матчів, якщо в місті не буде діючого аеропорту.
Чи прийме український уряд звернення EASA і коли відбудеться розгляд цього питання – поки невідомо.