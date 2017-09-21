У Харкові можуть закрити аеропорт, через що "Шахтар" змінить прописку

Донецький «Шахтар» може знову змінити домашній стадіон. Причина – можливе закриття харківського аеропорту. Про це повідомляє sport.ua.

Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) направило у Державну авіаційну службу України проект, в якому вводяться обмеження на авіаційний рух у східній частині України. У проекті називаються небезпечними польоти в межах Дніпропетровського району, до складу якого входять аеропорти «Харків», «Дніпропетровськ» та «Запоріжжя».

Харківська міськрада вже звернулася до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з проханням не приймати документ від EASA, інакше цілий регіон залишиться без авіасполучення.

Закриття аеропортів вплине і на футбол. Як відомо, донецький «Шахтар» проводить свої матчі, в тому числі і Лігу чемпіонів, в Харкові. За нормами УЄФА стадіон «Металіст» просто не буде допущений до проведення єврокубкових матчів, якщо в місті не буде діючого аеропорту.

Чи прийме український уряд звернення EASA і коли відбудеться розгляд цього питання – поки невідомо.