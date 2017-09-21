Невідомі побили тренера "Динамо" (Загреб) і зламали йому руку

Головний тренер хорватського футбольного клубу "Динамо" (Загреб) Маріо Цвитанович був побитий біля власного будинку, двоє нападників були в масках і озброєні кийками. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Напад стався, коли тренер повертався додому після прибуття з гостьового матчу Кубка Хорватії. Відзначається, що Цвитанович самостійно викликав поліцію і швидку допомогу. За даними видання Jutarnji List, лікарі діагностували у тренера перелом лівої руки.

У повідомленні клубної прес-служби також міститься заклик до правоохоронних органів "прокинутися і перестати ігнорувати те, що відбувається навколо команди". Наголошується, що це не перший випадок нападу на представника клубу. У серпні радник "Динамо" Здравко Маміч отримав вогнепальне поранення у ногу в Боснії і Герцеговині.

Нагадаємо, вчора в Івано-Франківську фанати львівських "Карпат", розлючені поганою грою своєї команди, намагалися зірвати матч Кубка України, а після гри зупинили автобус з гравцями.