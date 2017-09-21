Ярмоленко визнаний гравцем матчу "Гамбург" - "Боруссія" у Бундеслізі

Німецьке видання Revier Sport поставило півзахиснику дортмундської «Боруссії» Андрію Ярмоленку максимальну оцінку (1) за матч «Гамбург» – «Боруссія» (0:3).

Нагадаємо, у Німеччині вищою оцінкою у футболі є "одиниця", за нею йде "двійка" і так далі.

Також видання прокоментувало гру Ярмоленка:

«Гравець матчу. Крім результативної передачі на Обамеянга і передгольового кутового, Ярмоленко чудово асистував партнерам, які не змогли з різних причин забити. Міг відзначитися голом і сам, але з вигідної позиції пробив вище воріт. Можливо, його взаємодія з партнерами поки не ідеальна в кожному епізоді, але це було б занадто всього через два тижні після переходу в команду».

Як повідомляв УНІАН, Ярмоленко взяв участь у двох голах «Боруссії» в матчі проти «Гамбурга». Після переходу в Дортмунд Андрій брав участь у всіх голах команди, коли був на полі.