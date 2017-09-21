Фанати "Карпат" вчинили бешкет в Івано-Франківську: бійки з поліцією і розборки з гравцями (відео)

Фанати львівських "Карпат" жорстко сприйняли поразку свого клубу в Івано-Франківську від "Прикарпаття" (1:2) на ранній стадії Кубка України.

По дорозі додому вболівальники "Карпат" зупинили автобус своєї команди, вимагаючи пояснення поразки, і тільки поліція зуміла запобігти погіршенню ситуації, повідомляє Sport Arena.

Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook депутат львівської міської ради та засновник громадянського співтовариства "Варта 1" Ігор Зінкевич, близько години ночі в районі Сокільників був зупинений автобус "Карпат".

«Люди, які назвалися фанами "Карпат", вирішили з'ясувати причини поразки в Івано-Франківську. На місці зупинки автобуса стався конфлікт», — йдеться в повідомленні.

Випадкові проїжджаючі викликали на місце події поліцію.

«Конфлікт тривав протягом деякого часу, після чого поліція вирішила викликати на допомогу спецназ, щоб запобігти бійці. Деякі люди, які перекрили рух і почали конфлікт, були затримані до з'ясування обставин», - пише Зінкевич.

У супроводі поліції автобус з гравцями Карпат був доставлений на базу клубу.

До цього ввечері вболівальники "Карпат" ледь не зірвали безпосередньо сам матч проти "Прикарпаття". Після другого голу господарів поля в гостьовому секторі "Карпат" запалили димові шашки, а деякі завзяті намагалися прорватися на поле.

Зусиллями поліції і, як повідомляється, ветеранів АТО, які стали живим щитом між полем і трибуною "Карпат", вдалося уникнути розправи над гравцями. Гра була припинена і була велика ймовірність того, що могла бути скасована у зв'язку з подіями на стадіоні.

Після матчу прямо на стадіоні стався ще один конфлікт між вболівальниками "Карпат" і правоохоронними органами.

Останнім часом уболівальники "Карпат" не раз висловлювали своє негативне ставлення до результатів команди. Після домашньої поразки від "Вереса" (1:6) представники фан-сектору змусили гравців зняти футболки клубу.

У середині серпня після поразки у чемпіонаті від "Маріуполя" (0:3) вболівальники "Карпат" обіцяли погром у разі, якщо команда програє в Івано-Франківську.