УЄФА затвердив формат нового турніру для збірних - Ліги націй

УЄФА затвердив остаточну версію регламенту Ліги націй – нового турніру, який замінить більшість товариських матчів збірних офіційними і дозволить їм грати з рівними за класом командами.

Про це повідомляє офіційний сайт Європейського футбольного союзу.

Участь у турнірі візьмуть всі 55 європейських збірних. Команди розподілять по чотирьох лігах (A, B, C і D) згідно з їхнім рейтингом на кінець європейської кваліфікації ЧС-2018 (результати після 11 жовтня 2017 року враховуватися не будуть, в тому числі результати стикових матчів).

У лізі А зіграють 12 топ-збірних. Наступні 12 потраплять у лігу В, наступні 15 - у лігу С, решта 16 - в лігу D.

Читайте такожЛіга націй УЄФА стартує у вересні 2018-го, Україна попередньо потрапляє в Дивізіон АЛіги A і B складаються з чотирьох груп по 3 команди. У лізі C буде одна група з 3 командами і три групи по 4 команди. Ліга D складається з чотирьох груп по 4 команди.

Матчі будуть проводитися вдома і на виїзді у вересні-листопаді 2018 року (кожна збірна проведе 4-6 ігор в залежності від розміру групи).

Переможці чотирьох груп ліги А вийдуть у фінальну стадію, яка пройде в червні 2019 року. Вона складатиметься з півфіналів, матчу за третє місце та фіналу. Господарів вибере виконком УЄФА у грудні 2018 року з числа учасників.

Переможці груп ліг В, С і D завоюють підвищення в класі. Найгірші команди в групах ліг А, В і С вилетять в нижчу лігу.

Таким чином, європейські збірні будуть боротися за перемогу в Лізі націй, або за вихід у дивізіон вище, або за збереження місця в своєму дивізіоні.

Жеребкування групового етапу Ліги націй пройде 24 січня 2018 року.

Кваліфікація Євро-2020

Відбірний цикл Євро-2020 не зазнає серйозних змін (визначаться володарі 24 путівок). Але почнеться він не у вересні, як було раніше після фінальних стадій великих турнірів, а в березні (в конкретному випадку - в березні 2019 року). Автоматичних путівок у фінальну стадію не буде (матчі фінального турніру прийматимуть 13 країн).

Груповий етап кваліфікації (20 путівок)

Команди розбито на десять груп по 5-6 збірних. Дві кращі збірні з кожної групи вийдуть у фінальну стадію.

Плей-офф (4 путівки)

Ще чотири учасника Євро-2020 визначаться в стикових турнірах за участю 16 переможців груп Ліги націй (переможців всіх чотирьох груп у всіх 4 лігах).

У кожній лізі свій плей-офф з двох одноматчевих півфіналів та фіналу. Переможці кожного плей-офф отримують путівки на Євро-2020. Якщо хтось з переможців груп Ліги націй вже пробився на Євро через відбірковий цикл, то його путівка в стикові матчі дістанеться наступній кращій команді дивізіону. Якщо в лізі не набереться необхідних чотирьох команд, вакантні місця займуть команди з дивізіонів нижче з урахуванням загального рейтингу в Лізі націй.