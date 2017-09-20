Ярмоленко зробив дві гольові передачі в переможному матчі "Боруссії" проти "Гамбурга"

У Гамбурзі завершився матч 5-го туру чемпіонату Німеччини з футболу серед команд Бундесліги, в якому "Боруссія" з Дортмунда обіграла "Гамбург", а український легіонер Андрій Ярмоленко зробив дві гольові передачі, повідомляє офіційний сайт турніру.

Гра завершилася з рахунком 0:3.

Ярмоленко прийняв безпосередню участь у перших двох голах своєї команди.

Читайте такожТренер "Боруссії" дав оцінку грі Ярмоленка в поєдинку Ліги чемпіонів На 24-й хвилині український легіонер навісив на лінію воротарського майданчика зі штрафного з правого флангу, який сам і заробив, і Топрак завдав несильного удару - м'яч потрапив в Шинджі Кагаву, який розстріляв ворота господарів поля.

А на 62-й хвилині після передачі від Пулішича праворуч Ярмоленко увійшов у штрафну, фінтами накрутив опонента і зробив чи то простріл, чи то удар в район далекого кута, де П'єр-Емерік Обамеянг замкнув простріл і відправив м'яч у вже порожні ворота.

На 67-й хвилині Ярмоленко пішов з поля - був замінений на Максиміліана Філіпа.

Як повідомляв УНІАН, Ярмоленко перейшов в "Боруссію" на початку вересня 2017 року і забив гол за нову команду в першому ж матчі сезону в Лізі чемпіонів, відзначившись у грі проти англійського "Тоттенхема".

У матчах німецької Бундесліги він поки голів не забивав.