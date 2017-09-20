Чотири з шести клубів Прем'єр-ліги вийшли до 1/8 фіналу Кубку України (результати всіх матчів)

В середу відбулися матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу, де кропивницька "Зірка" та львівські "Карпати" сенсаційно програли командам з нижчих дивізіонів і вибули з розіграшу, повідомляє офіційний сайт турніру.

Спочатку сенсація сталася в Бериславі, де сімферопольська "Таврія" (2 ліга) здолала представника УПЛ "Зірку". Команди забили один одному по два швидких голи (до 20-ї хвилини), а потім вичікували. В результаті, вирішальний гол забила "Таврія" - 3:2, яка зіграє в 1/8 фіналу Кубка України.

Читайте такожМатч Кубка України "Прикарпаття" - "Карпати" був припинений через заворушення А потім львівські "Карпати" не менш несподівано поступилися в Івано-Франківську "Прикарпаттю" - 1:2. При цьому, по ходу матчу львів'яни програвали з рахунком 0:2, чим дуже сильно розлютили своїх фанатів.

Ще чотири представники УПЛ - "Сталь", "Маріуполь", "Верес" та "Ворскла" - продовжать боротьбу в турнірі.

Як повідомляв УНІАН, згідно з регламентом цьогорічного Кубка України, на стадії 1/8 фіналу до 10 переможців попередньої стадії змагань приєднуються 6 кращих команд УПЛ за підсумками минулого сезону 2017/18.

Кубок України. 1/16 фіналу.

Геліос (Д2) — Десна (Д2) - 1:2

Жемжучина (Д2) — Сталь (Д1) - 1:1 (серія пенальті - 1:4)

Таврія (Д3) — Зірка (Д1) - 3:2

Колос (Д2) — Маріуполь (Д1) - 1:2

Агробізнес (Д3) — Верес (Д1) - 1:2 (д. ч.)

Інгулець (Д2) — Арсенал (Д2) - 0:0 (серія пенальті - 5:6)

Авангард (Д2) — Ворскла (Д1) - 0:2

Прикарпаття (Д3) — Карпати (Д1) - 2:1

Демня (аматори) — Львів (Д3) - 1:2

Дніпро-1 (Д3) — Гірник-Спорт (Д2) - 1:0