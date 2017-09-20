Мадрид прийме фінал Ліги чемпіонів-2018/19, Баку - фінал Ліги Європи

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2018/19 відбудеться в Мадриді, а фінал Ліги Європи - в Баку, повідомляє офіційний сайт Союзу європейських футбольних асоціацій.

Фінал головного єврокубка відбудеться 1 червня 2019 року. Матч пройде на домашній арені клубу "Атлетіко" "Естадіо Метрополітен".

В УЄФА нагадують, що інший мадридський стадіон "Сантьяго Бернабеу" приймав фінали єврокубків в 1957, 1969, 1980 та 2010 роках.

У Баку фінал єврокубка відбудеться вперше. Вирішальний матч другого за значущістю турніру - Ліги Європи - пройде трьома днями раніше, 29 травня. Нова арена у столиці Азербайджану була головною ареною Перших Європейських ігор Баку-2015. Тут пройшли Церемонії відкриття і закриття Ігор, а також турнір з легкої атлетики.