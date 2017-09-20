Матч Кубка України "Прикарпаття" - "Карпати" був припинений через заворушення

Фанати львівських "Карпат" влаштували безлади під час виїзного матчу Кубка України з футболу проти "Прикарпаття" в Івано-Франківську, повідомляє SportArena.

Суддя був змушений перервати гру при рахунку 2:0 на користь господарів поля.

Фани були явно незадоволені поточним положенням справ у команді в цілому і поєдинком Кубка України з "Прикарпаттям" зокрема. Ще до матчу вони обіцяли акції протесту, у разі поганої гри львів'ян в Івано-Франківську.

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В результаті, фани "Карпат" влаштували бійку на трибунах, а потім спробували прорватися на поле. Все це змусило рефері припинити матч.

Втім, через деякий час ситуацію на трибунах заспокоїлася і матч був продовжений.

Як повідомляв УНІАН, "Карпати" в нинішньому сезоні потрапили в кризу і нещодавно змінили тренера — замість Серхіо Наварро команду очолив Сергій Зайцев.