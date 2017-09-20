"Барселона" виступила із заявою на тему можливого відділення Каталонії від Іспанії

«Барселона» опублікувала офіційне комюніке щодо ситуації в Каталонії, яка має намір провести референдум з питання відділення від Іспанії.

«Слідом за подіями, що сталися в останні дні, і особливо сьогодні, у світлі нинішньої політичної ситуації в Каталонії футбольний клуб «Барселона», зберігаючи вірність своєму історичному прагненню до захисту нації, відданість демократії, свободі слова і самовизначення, засуджує будь-які дії, які можуть перешкоджати вільному вираженню цих прав.

Отже, футбольний клуб «Барселона» публічно висловлює свою підтримку всім людям і організаціям, які працюють, щоб гарантувати ці права.

«Барселона», зберігаючи повну повагу до різнорідного складу членів клубу, продовжить підтримувати волю більшої частини населення Каталонії і буде робити це у ввічливій, мирній й гідній формі», – сказано в тексті, опублікованому на офіційному сайті клубу.

Зазначимо, що референдум про відокремлення Каталонії від Іспанії запланований на 1 жовтня.