"Челсі" може бути покараний ФІФА
14:58, 20 вересня 2017Футбол
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Лондонський клуб підозрюється в порушенні правил щодо підписання молодих футболістів.
Роман Абрамович / chelseablues.ru
ФІФА підозрює лондонський «Челсі» у недотриманні правил при оформленні трансферів гравців до 18 років, інформує The Sun. У міжнародному футбольному органі вже почали розслідувати цю ситуацію.
У 2009 році «сині» отримували заборону від ФІФА реєструвати гравців протягом двох трансферних вікон за незаконне підписання Гаеля Какути.
Відзначимо, що "Челсі" під керівництвом Антоніо Конте після 5-ти турів йде на 3-му місці в чемпіонаті Англії.
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