"Челсі" може бути покараний ФІФА

ФІФА підозрює лондонський «Челсі» у недотриманні правил при оформленні трансферів гравців до 18 років, інформує The Sun. У міжнародному футбольному органі вже почали розслідувати цю ситуацію.

У 2009 році «сині» отримували заборону від ФІФА реєструвати гравців протягом двох трансферних вікон за незаконне підписання Гаеля Какути.

Відзначимо, що "Челсі" під керівництвом Антоніо Конте після 5-ти турів йде на 3-му місці в чемпіонаті Англії.