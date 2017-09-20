Нападник "Динамо" Кравець закупив дорогу апаратуру для пологового будинку однієї з лікарень

Нападник "Динамо" Артем Кравець разом з дружиною Анною закупив необхідне медичне обладнання для пологового відділення центральної районної лікарні міста Сокаль (Львівська обл).

В кінці минулого року футболіст розпочав масштабний благодійний аукціон, в рамках якого вдалося зібрати значну суму. Виручені кошти Артем і Анна вирішила направити на покупку устаткування в пологове відділення лікарні. А спонсор, який придбав одну з футболок Артема, погодився оплатити ремонт.

До цього в пологовому відділенні не було навіть найнеобхіднішого оснащення, а тепер з'явилося сучасне обладнання. Зокрема, Анна і Артем придбали і передали до лікарні апарат УЗД, відкриту реанімаційну систему, лампу для фототерапії, інкубатор для новонароджених, пульсоксиметр неонатальний, апарат для відсмоктування слизу у новонароджених, ліжка для немовлят, столи для сповивання для пологових залів, матраци з підігрівом.

"Це велика позитивна подія і для майбутніх мам, і для нас. Звичайно, своїми силами таку дорогу апаратуру ми придбати не змогли б. Тому для нас обладнання, яке привезли Аня з Артемом – це просто космос!", - сказала завідуюча пологовим відділенням Надія Кравцова, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Сокаль – районний центр, щорічно в лікарні цього міста приймають 850 пологів. Тепер, завдяки родині Кравців, діти будуть народжуватись у поліпшених умовах.

Дізнавшись про те, що в їхнє місто приїхав відомий нападник «Динамо» і збірної України Артем Кравець, поспілкуватися з ним у Сокальську лікарні прийшли вихованці місцевої футбольної школи. Для юних футболістів Артем залишив автографи, а потім всі зробили спільне фото на пам'ять.

На прощання Артем і Аня подарували пологовому відділенню футболку з автографом та найкращими побажаннями для майбутніх мам та їхніх діток.