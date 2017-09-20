Легендарний стадіон "Ацтека" в Мексиці постраждав через землетрус

11:17, 20 вересня 2017
Футбол
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Збиток, нанесений 87-тисячному стадіону, поки невідомий.

Стадіон

Легендарний стадіон "Ацтека" в Мехіко був пошкоджений під час сильного землетрусу в Мексиці, повідомляє Mediotiempo.

Збиток, нанесений стадіону, поки невідомий, однак найближчим часом має бути проведена його оцінка.

З цієї причини був скасований матч Кубку Мексики "Америка" — "Крус Асуль", проте пізніше Ліга також перенесла всі інші зустрічі турніру.

Читайте такожПід час землетрусу в Мексиці обрушилася школа, 25 осіб загинулиОчікується, що в найближчі вихідні також не буде зіграно Суперкласико між "Америкою" і "Чівасом" у рамках національного чемпіонату.

Стадіон "Ацтека", що вміщає 87 тисяч глядачів, став першим в історії, який прийняв два фінали чемпіонатів світу (1970 та 1986).

Сильний землетрус магнітудою 7,1 балів за шкалою Ріхтера стався у вівторок в центральній Мексиці, забравши життя більше ніж 200 осіб.

Нагадаємо, що лише на початку вересня на півдні країни також стався поштовх магнітудою 8,2, що забрав життя не менше 100 осіб.

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Теги: #землетрус у Мексиці#стадіон Ацтека