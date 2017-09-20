Мессі забив 40 голів у 40 матчах за "Барселону" у 2017 році
10:58, 20 вересня 2017Футбол
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У черговому турі іспанської Прімери аргентинець познущався над "Ейбаром", забивши 4 м'ячі.
Ліонель Мессі забив покер у матчі з "Ейбаром" / Reuters
Форвард «Барселони» Ліонель Мессі у поєдинку чемпіонату Іспанії з «Ейбаром» (6:1) оформив покер (забив 4 голи в одному матчі). Ще по голу у ворота суперників забили Пауліньо і Суарес, повідомляє офіційний сайт Ла Ліги.
Таким чином, в 40 іграх за каталонський клуб у 2017 році у всіх турнірах Ліонель Мессі забив 40 м'ячів.
На старті поточного сезону на рахунку Мессі 12 голів: 9 — в чемпіонаті, 2 – в Лізі чемпіонів і ще один в Суперкубку Іспанії.
Мессі очолює гонку бомбардирів чемпіонату Іспанії-2017/18, маючи 9 голів. У найближчого переслідувача Сімони Дзадзи («Валенсія») 4 м'ячі.
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