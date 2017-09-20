Коноплянка вперше в сезоні не потрапив у стартовий склад "Шальке", зігравши тайм проти "Баварії"

Півзахисник німецького "Шальке" українець Євген Коноплянка почав на лавці запасних матч 5-го туру Бундесліги проти «Баварії».

Український гравець вийшов на заміну на 46-й хвилині вже за рахунку 2:0 на користь "Баварії", повідомляє Sport Arena.

Коноплянка помітно загострив гру «Шальке». За 45 хвилин він завдав 2 удари (1 у ствір воріт) і віддав 11 передач (точність 72%). На 57-й хвилині Євген мав можливість забивати після вражаючого сольного прориву, але м'яч після його удару пролетів поруч зі штангою.

Дії українця не допомогли "Шальке" уникнути поразки на своєму полі - 0:3.

Євген Коноплянка вперше в сезоні виявився поза основним складом "Шальке". У перших двох матчах він забив 3 голи, але потім в трьох іграх поспіль не відзначався ні забитими м'ячами, ні результативними передачами.