"Динамо" прийняло рішення про проведення матчу з "Вересом" без глядачів виключно в інтересах уболівальників - заява клубу

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) інформує вболівальників, що рішенням Апеляційного комітету ФФУ відмовлено у задоволенні скарги клубу на рішення КДК ФФУ про покарання ФК "Динамо" матчем без глядачів та грошовим штрафом, повідомляється на офіційному сайті ФК "Динамо".

Згідно з рішенням вищевказаних органів футбольних інституцій, наступний домашній матч чемпіонату Прем`єр-ліги має відбутися за порожніх трибун.

Станом на 19.09.2017 ФК "Динамо" не отримав жодного офіційного документу з Апеляційного комітету ФФУ про вказане рішення, яке було оголошено нашому представнику на засіданні комітету.

Проте, не оцінюючи законність вказаного рішення, враховуючи обмеженість часу на підготовку наступного футбольного матчу, керівництво ФК "Динамо" прийняло рішення про виконання рішення ФФУ та проведення матчу 23.09.2017 з "Вересом" за порожніх трибун.

"Це рішення прийнято виключно в інтересах уболівальників, які бажають відвідати наступний домашній матч із донецьким "Шахтарем" і ми, у свою чергу, не можемо їх залишити без свята футбольного дійства, яке за чергової недбалості та неповороткості футбольних чиновників поставлене під загрозу", - стверджується у заяві.

Як повідомляв УНІАН, матч "Динамо" - "Верес" відбудеться 23 вересня. Початок гри о 19.30.

Гра "Динамо" - "Шахтар" має відбутися в рамках 13-го туру УПЛ (базова дата проведення - 21 жовтня). УПЛ ще не призначала дати та час початку матчів цього туру.