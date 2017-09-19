Футболіст полтавської "Ворскли" вперше визнаний кращим гравцем України у віковій категорії U-21

Вперше в історії проекту Золотий Талант, який визначає кращих молодих футболістів України у категоріях U-21 та U-19 з 2013 року, гравцем місяця став представник "Ворскли" — лівий захисник національної збірної України Микола Матвієнко, повідомляє Goldtalant.com.ua.

Уродженець Криму і випускник академії "Шахтаря", в 2017-му році здійснив якісний ривок у кар'єрі. Цьому посприяла оренда спочатку в "Карпати", потім — у "Ворсклу". Матвієнко в березні дебютував у національній команді, а за підсумками серпня був визнаний найкращим футболістом України у категорії U-21.

Зі 115 експертів, які взяли участь у серпневому опитуванні, Матвієнко виділили 81, причому 47 з них — під №1. Це дозволило полтавцю обійти кращого гравця липня — Віктора Циганкова (73 рази згадувався в трійках) і кращого гравця березня, квітня і травня — Артема Бесєдіна. Футболіст "Ворскли" на п'єдесталі змінив гравців "Динамо".