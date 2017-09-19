"МЮ" попросив фанатів утриматися від співу пісні про розміри пеніса Ромелу Лукаку (відео)

В «Манчестер Юнайтед» надійшов запит від антидискримінаційної організації Kick It Out з проханням змусити фанатів не співати пісню, в якій є рядки про розміри пеніса бельгійського легіонера команди форварда Ромелу Лукаку, повідомляє sport.tut.by.

Представники організації вважають, що в пісні прихований расистський сенс, і просять викорінити його з трибун щоб уникнути різних покарань: «Расистські стереотипи неприйнятні, незважаючи на бажання надати підтримку гравцеві».

«Манчестер Юнайтед» оголосив, що буде співпрацювати з Kick It Out, і попросив фанатів утриматися від співу образливою пісні. Хоча сам бельгійський нападник був не проти цієї пісні.

— Ромелу Лукаку. Наш великий талановитий нападник і кращий бомбардир ліги. Він сильний і могутній звір, у якого величезний пеніс, як і у всіх чорних хлопців, — співається в пісні.