Голкіпер "Чорноморця" Гутар визнаний найкращим гравцем 9 туру УПЛ

За підсумком голосування на звання кращого гравця 9-го туру української футбольної Прем'єр-ліги перемогу здобув білоруський голкіпер «Чорноморця» Олександр Гутар, який у матчі з «Шахтарем» відбив кілька «мертвих» м’ячів, повідомляє УПЛ.

Він більш аніж у два рази випередив хавбека «Олександрії» Сергія Старенького.

Таке рішення прийняла експертна рада УПЛ.

До складу експертної ради УПЛ входять Сергій Нагорняк, Олександр Сопко, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Дмитро Поворознюк, Ігор Циганик, Ігор Яворський, Геннадій Орбу, Анатолій Чанцев, Леонід Буряк.