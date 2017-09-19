Збірна України перед іграми з Косовом та Хорватією знову збереться в Харкові

16:59, 19 вересня 2017
Футбол
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На цей раз на підготовку до першої гри у команди Андрія Шевченка буде на добу менше.

Збірна України розпочне підготовку в Харкові / ua-football.com

Став відомий графік підготовки національної збірної України до вирішальних матчів відбору ЧС-2018 з Косовом і Хорватією.

Як повідомляє zbirna.com, у понеділок, 2 жовтня, гравці збірної зберуться у Харкові і поселяться в готелі Superior Golf and SPA Resort. Саме там команда збиралася і перед матчами проти Туреччини та Ісландії.

Оскільки матч з командою Косова відбудеться в п'ятницю (6 жовтня), порівняно з попереднім збором на підготовку у команди Андрія Шевченка буде на добу менше.

Читайте такожШевченко викликав семеро легіонерів на матчі з Косово і ХорватієюВ албанське місто Шкодер, де і відбудеться матч проти Косова, збірна вирушить у четвер, 5 жовтня.

У ніч після матчу Косово - Україна, який відбудеться на стадіоні "Лоро Боричів" ввечері 6 жовтня, збірна вилетить до Києва, де оселиться в Fairmont Grand Hotel.

9 жовтня на київському НСК "Олімпіскій" пройде матч з Хорватією, який почнеться (також, як і матч проти Косова) в 21.45. Нагадаємо, у двох поєдинках збірну України влаштують лише дві перемоги.

Відзначимо, що головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав на найближчі матчі сім легіонерів. Повний список футболістів буде оголошено пізніше.

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Теги: #збірна України графік підготовки#збірна України перед Косово і Хорватією