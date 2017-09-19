Легендарний захисник "МЮ" Ріо Фердінанд пішов у бокс після смерті дружини

Екс-захисник "Манчестер Юнайтед" і збірної Англії Ріо Фердінанд після завершення футбольної кар'єри знайшов натхнення у єдиноборствах.

Про повернення Фердінанда у великий спорт у новому амплуа повідомляє британське видання The Telegraph. Сьогодні знаменитий футболіст офіційно підтвердив свій дебют у професійному боксі на прес-конференції у Лондоні.

Фердінанд готовий вийти на професійний ринг, отримати ліцензію і взяти участь хоча б в одному бою.

«Шанс проявити себе в новому спорті був справжнім викликом. Бокс — приголомшливий вид спорту як для тіла, так і для розуму. У мене завжди була пристрасть до нього, і цей виклик — відмінна можливість показати людям, що можна зробити», — говорить Фердінанд.

Читайте такожЛегенда легкої атлетики Усейн Болт буде тренуватися з дортмундською "Боруссією"Повідомляється, що бокс для Фердінанда став не тільки способом продовжити спортивну кар'єру, але і втіхою: дружина Ріо Фердинанда Ребекка раптово померла від раку, і футболіст залишився один з трьома дітьми.

Бокс допоміг Ріо пережити смерть дружини. Фердінанд довго готувався до зміни професії. Протягом року публікував в Instagram відео і фото з тренувань.

Ріо Фердінанд (зріст – 189 см, вага – 87 кг) може виступати у важкій вазі (до 90,7 кг) або ж замахнутися на суперважкий дивізіон.

Нагадаємо, в серпні в професійному боксі себе спробував зірка боїв ММА Конор Макгрегор. Експеримент провалився: ірландець був нокаутований Флойдом Мейвезером.

У Фердінанда є і більш вдалий приклад для наслідування. Екс-футболіст "Шеффілда" Кертіс Вудхаус став чемпіоном Британії з боксу в першій напівсередній вазі.