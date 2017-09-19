Воротар збірної Німеччини Нойєр зламав ногу і повернеться на поле у січні

Воротар збірної Німеччини та мюнхенської «Баварії» Мануель Нойєр знову зламав ногу і вибув на кілька місяців. Про це повідомляє видання Bild.

За інформацією джерела, голкіпер отримав травму на одному з останніх тренувань. Реабілітація у німця може зайняти близько трьох місяців.

Варто зазначити, що у Нойєра був перелом ноги навесні 2017 року. Через це він пропустив Кубок Конфедерацій-2017.

Як повідомив голова правління «Баварії» Карл-Хайнц Румменігге, зараз Нойєр успішно переніс операцію на лівій нозі і повернеться на поле не раніше січня наступного року.

«Факт чергової травми Мануеля жахає. Найголовніше – операція пройшла успішно, ми з нетерпінням очікуємо капітана в строю. Очікується, що він повернеться в січні», - відзначив Румменігге.