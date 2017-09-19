Шевченко викликав сімох легіонерів на матчі з Косовом і Хорватією

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав на найближчий збір головної команди, що включає в себе відбіркові матчі чемпіонату світу проти збірних Косова (6 жовтня) та Хорватії (9 жовтня) сімох гравців, котрі виступають в іноземних чемпіонатах.

Читайте такожВідомий футболіст Андрій Воронін увійшов у тренерський штаб збірної УкраїниЯк повідомила прес-служба ФФУ, виклики вже отримали Євген Коноплянка («Шальке 04», Німеччина), Андрій Ярмоленко («Боруссія Д», Німеччина), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Руслан Ротань, Едуард Соболь (обидва - «Славія», Чехія), Руслан Малиновський («Генк», Бельгія) та Олександр Кучер («Кайсеріспор», Туреччина).

Згідно з регламентом ФІФА, запрошення футболістам з іноземних чемпіонатів на збір національної команди було відправлено заздалегідь. Повний список гравців, викликаних на жовтневий збір, буде оголошено пізніше.