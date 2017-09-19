Гравці "ПСЖ" Неймар і Кавані ледь не побилися за право бити пенальті

Футболісти "ПСЖ" бразилець Неймар і уругваєць Едінсон Кавані ледь не побилися в роздягальні через ситуацію з пенальті в матчі чемпіонату Франції з "Ліоном", повідомляє l'Equipe.

Читайте також"ПСЖ" за місяць продав футболки з ім'ям Неймара на суму 12 мільйонів євроПаризький клуб у неділю вдома обіграв "Ліон" з рахунком 2:0 завдяки двом голам у кінцівці матчу, а на 79-й хвилині Кавані не реалізував пенальті. Перед цим між ним і Неймаром виникла суперечка щодо того, хто повинен бити цей 11-метровий. Також під час гри між Кавані та іншим бразильцем Дані Алвесом стався спір, хто виконає штрафний удар, який в підсумку пробив Неймар.

Після матчу Кавані висловив Неймару свої претензії за суперечки перед пробиттям пенальті. В результаті між футболістами сталася сварка, і капітану "ПСЖ" Тьяго Сілві довелося втрутитися, щоб запобігти бійці.