"ПСЖ" за місяць продав футболки з ім'ям Неймара на суму 12 мільйонів євро

Футболки з ім'ям нападника "ПСЖ" Неймара мають великий попит серед уболівальників у Франції.

Офіційні магазини парижан за минулий місяць продали 120 тисяч примірників, що на 75% більше аналогічних показників минулого року, повідомляє Goal.com.

Компанія Nike, виробник форми «ПСЖ», побоюється, що в найближчі два місяці можуть бути викуплені всі виготовлені футболки з ім'ям Неймара.

Футболки продаються за 100 євро. Таким чином, з їх продажу виручені 12 мільйонів. Проте весь прибуток завжди йде компаніям, що займаються виготовленням екіпіровки. Клуби отримують по спонсорському контракту фіксовану суму, а також невеликий бонус від продажів футболок.

Нагадаємо, Неймар перейшов в «ПСЖ» з «Барселони» за 222 мільйона євро. Це найдорожчий трансфер в історії футболу.