Після звинувачень у расизмі Карвахаль продовжив контракт з "Реалом"

Іспанський захисник Даніель Карвахаль підписав новий контракт з "Реалом", повідомляє офіційний сайт клубу. Урочисте підписання контракту відбулося на спеціальній прес-конференції, за якою в прямому ефірі могли спостерігати вболівальники Королівського клубу.

Колишня угода Карвахаля закінчувалася влітку 2020 року. Нова угода захисника закінчиться в липні 2022 року.

Даніель Карвахаль — вихованець мадридського "Реала". Всього за команду він провів 167 матчів і забив 4 голи.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили про скандальний інцидент за участю захисника "Реала". Карвахаль звинувачується в расизмі через те, що в матчі третього туру чемпіонату Іспанії обізвав хавбека "Леванте" — Джефферсона Лерму — мавпою.