Президент Прем'єр-ліги підтвердив, що "Динамо" зіграє наступний матч без глядачів

Президент української Прем'єр-ліги Володимир Генінсон підтвердив, що київське «Динамо» покаране матчем без глядачів за дії уболівальників у поєдинку за Суперкубок, повідомляє Sport Arena.

«Апеляційний комітет ФФУ засідав у п'ятницю і відхилив прохання «Динамо», тому попереднє рішення КДК вступає в силу. Тобто, найближчий матч киян повинен бути проведений без глядачів.

Думаю, «Динамо» буде виконувати рішення КДК. Кияни подали апеляцію вчасно, тому рішення не набирало чинності. Тепер же рішення КДК має почати діяти. Якогось іншого звернення від «Динамо» у нас не було» – сказав Генінсон.

Таким чином, без глядачів пройде наступна домашня гра киян проти «Вереса». Поєдинок відбудеться 23 вересня на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського.

Це вже другий матч, який кияни проведуть без уболівальників в цьому сезоні. Раніше, в 1-му турі, "Динамо" в таких же умовах приймало "Чорноморець" (перемога 2:1).