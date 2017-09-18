Гравця "Реала" футбольна влада звинувачує у расизмі

Іспанська футбольна Ла Ліга має намір розпочати розслідування у справі 25-річного захисника "Реала" Даніеля Карвахаля, повідомляє Football Espana.

Звинувачення Даніелю Карвахалю пред'явлено після епізоду, що стався в матчі третього туру чемпіонату Іспанії "Реал" — "Леванте" (1:1).

У другому таймі Карвахаль грубо зіграв проти колумбійського хавбека суперників Джефферсона Лерми, якого після зіткнення назвав мавпою. Арбітр не почув образи з боку іспанського гравця "Реала" і показав "гірчичник" Карвахалю лише за грубу гру.

Ла Ліга найближчим часом має намір почати розслідування скандального інциденту.

Зазначимо, що Даніель Карвахаль не перший раз демонструє негідну поведінку. У грудні минулого року гравець показав непристойний жест уболівальникам "Барселони" на стадіоні «Камп Ноу» під час святкування голу. Після гри захисник попросив вибачення за середній палець в твіттері.