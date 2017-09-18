Головний тренер "Динамо" вилаяв жінку-арбітра під час матчу Прем'єр-ліги (відео)

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич залишився незадоволений роботою арбітрів у матчі 9-го туру чемпіонату України з "Олімпіком" (2:1).

А в одному з ігрових епізодів матчу наставник киян навіть відчитав четвертого арбітра - Катерину Монзуль - за допомогою ненормативної лексики.

Усвідомивши, що перед ним в першу чергу жінка, білоруський наставник миттєво опанував емоціями, посміхнувся і обняв арбітра на честь примирення, повідомляє sport.ua.

Після матчу Олександр Хацкевич розкритикував бригаду арбітрів (головним рефері був Віктор Копієвський).

"На такі матчі потрібно призначати суддів, які будуть контролювати хід матчу. Порушення були як на одну, так і другу сторону, але суддя сьогодні з грою не впорався. Молодий арбітр потрапив під тиск, в таку ситуацію, де йде гра кістка в кістку, і він неоднозначно трактує порушення. Суддівством сьогодні я незадоволений", – наводить слова Хацкевича "Динамоманія".

Нагадаємо, вчора "Динамо" обіграло "Олімпік" - 2:1 - і, завдяки осічці "Шахтаря", повернулося на вершину турнірної таблиці УПЛ.