Суд виніс вирок Руні за водіння у п'яному вигляді: 100 годин виправних робіт

Нападник «Евертона» Уейн Руні, який визнав себе винним у водінні в нетверезому вигляді, засуджений до 100 годин неоплачуваної праці. Про це повідомляє The Telegraph. Також Руні позбавлений водійських прав строком на два роки і буде змушений відпрацювати 12 місяців на благо суспільства.

31-річний англійський футболіст, який в ніч з 31 серпня на 1 вересня був затриманий правоохоронними органами недалеко від свого будинку в графстві Чешир, був у поліцейській дільниці всю ніч. Вранці Руні був звільнений під заставу і покинув поліцейську дільницю разом зі своїм агентом Полом Стретфордом.

У ЗМІ просочилася інформація про те, що разом з Руні в машині під час затримання перебувала дівчина легкої поведінки Лаура Сімпсон, з якою той познайомився в барі. Дружина футболіста Колін разом з трьома дітьми (Колін вагітна четвертою дитиною) в цей час відпочивала в Іспанії. Дізнавшись про те, що трапилося, після повернення до Англії, вона разом з дітьми переїхала до своїх батьків.