Ярмоленко: Атмосфера на стадіоні "Боруссії" неймовірна
12:31, 18 вересня 2017Футбол
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Українець прокоментував свою першу гру на домашній арені дортмундської "Боруссії".
Ярмоленко: "Атмосфера на "Сигнал Ідуна Парк" - неймовірна" / football24.ua
Півзахисник дортмундської «Боруссії» Андрій Ярмоленко прокоментував свій перший матч на домашньому стадіоні німецького клубу.
«Моя перша гра на «Сигнал Ідуна Парк» – неймовірна атмосфера. Прекрасна перемога», – написав Ярмоленко в Instagram.
Нагадаємо, вчора Андрій Ярмоленко став героєм поєдинку "Боруссії" проти "Кельна" (5:0), в якому українець взяв участь у чотирьох голах.
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