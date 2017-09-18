Ярмоленко: Атмосфера на стадіоні "Боруссії" неймовірна

12:31, 18 вересня 2017
Футбол
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Українець прокоментував свою першу гру на домашній арені дортмундської "Боруссії".

Ярмоленко:

Півзахисник дортмундської «Боруссії» Андрій Ярмоленко прокоментував свій перший матч на домашньому стадіоні німецького клубу.

«Моя перша гра на «Сигнал Ідуна Парк» – неймовірна атмосфера. Прекрасна перемога», – написав Ярмоленко в Instagram.

Нагадаємо, вчора Андрій Ярмоленко став героєм поєдинку "Боруссії" проти "Кельна" (5:0), в якому українець взяв участь у чотирьох голах.

My first game on Signal Iduna Park,atmosphere is unbelievable,great win!!!!

Допис, поширений YarmolenkoAndrey (@yarmolenkoandrey)

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Теги: #Ярмоленко в Боруссії#Ярмоленко фанати Боруссії