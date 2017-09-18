Ярмоленко: Атмосфера на стадіоні "Боруссії" неймовірна

Українець прокоментував свою першу гру на домашній арені дортмундської "Боруссії".

Півзахисник дортмундської «Боруссії» Андрій Ярмоленко прокоментував свій перший матч на домашньому стадіоні німецького клубу. «Моя перша гра на «Сигнал Ідуна Парк» – неймовірна атмосфера. Прекрасна перемога», – написав Ярмоленко в Instagram. Нагадаємо, вчора Андрій Ярмоленко став героєм поєдинку "Боруссії" проти "Кельна" (5:0), в якому українець взяв участь у чотирьох голах. My first game on Signal Iduna Park,atmosphere is unbelievable,great win!!!! Допис, поширений YarmolenkoAndrey (@yarmolenkoandrey) Вер 17, 2017 о 12:58 PDT

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