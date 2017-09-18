"Реал" повторив унікальний рекорд 54-річної давнини

Мадридський "Реал" повторив унікальний рекорд у світовому футболі, який тримався з часів Пеле, повідомляє Marca.

Мадридський клуб забиває голи у 73 матчах поспіль, що є повторенням досягнення бразильського клубу "Сантос", футболісти якого на чолі з Пеле також не йшли з поля без забитих м'ячів з 1961-го по 1963 роки - всього 73 матчі.

Щоб перевершити досягнення 54-річної давнини, мадридському "Реалу" потрібно забити в наступній грі проти "Бетіса" 20 вересня. При цьому в цій грі вже зможе взяти участь Кріштіану Роналду, який відбував 5-матчеву дискваліфікацію.

Вчора мадридський клуб ще без свого лідера обіграв «Реал Сосьєдад» на виїзді з рахунком 3:1 - голи забили Борха Майораль, Родрігес і Бейл.