"Реал" повторив унікальний рекорд 54-річної давнини
Мадридський клуб забиває в 73 матчах поспіль - раніше подібне вдавалося лише команді Пеле.
Мадридський "Реал" повторив унікальний рекорд у світовому футболі, який тримався з часів Пеле, повідомляє Marca.
Мадридський клуб забиває голи у 73 матчах поспіль, що є повторенням досягнення бразильського клубу "Сантос", футболісти якого на чолі з Пеле також не йшли з поля без забитих м'ячів з 1961-го по 1963 роки - всього 73 матчі.
Щоб перевершити досягнення 54-річної давнини, мадридському "Реалу" потрібно забити в наступній грі проти "Бетіса" 20 вересня. При цьому в цій грі вже зможе взяти участь Кріштіану Роналду, який відбував 5-матчеву дискваліфікацію.
Вчора мадридський клуб ще без свого лідера обіграв «Реал Сосьєдад» на виїзді з рахунком 3:1 - голи забили Борха Майораль, Родрігес і Бейл.
Real Madrid and Pelé's 1963 Santos have something in common. #73 [@brfootball] pic.twitter.com/HxNQicD7Mj— SB (@Realmadridplace) 17 вересня 2017 р.